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Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве
2020-06-15T22:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
украина
в мире
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"Дипломаты также обратили внимание на акцию департамента контрразведки "Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств" - Вы это серьезно? Уже эмблемы боимся?))
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Опять возле посольства России в Киеве бананы раздавали?
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россия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, украина, в мире

Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве

21:46 15.06.2020 (обновлено: 22:00 15.06.2020)
31463
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 12 июня, в День России, на Украине случились "очередные отвратительные антироссийские выходки".
"При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания", — подчеркнули на Смоленской площади.
Дипломаты также обратили внимание на акцию департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.
В направленной ноте протеста указывается на нежелание украинской стороны выполнять свои обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют международные соглашения.
В МИД также выразили надежду, что Киев примет меры для предотвращения подобных акций и создаст нормальные условия для работы посольств и консульств.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевУкраинаВ мире
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"Дипломаты также обратили внимание на акцию департамента контрразведки "Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств" - Вы это серьезно? Уже эмблемы боимся?))
15 июня, 22:15
ОЛОлег Ливанов
96205139
Опять возле посольства России в Киеве бананы раздавали?
15 июня, 22:20
РДРусский Дух
813330011
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