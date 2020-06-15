Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 12 июня, в День России, на Украине случились "очередные отвратительные антироссийские выходки".

"При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания", — подчеркнули на Смоленской площади.

Харькове , Одессе и Львове. Дипломаты также обратили внимание на акцию департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств ви Львове.

В направленной ноте протеста указывается на нежелание украинской стороны выполнять свои обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют международные соглашения.