https://ria.ru/20200615/1572970385.html
Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве
2020-06-15T21:46
2020-06-15T22:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
украина
в мире
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Олег Ливанов
"Дипломаты также обратили внимание на акцию департамента контрразведки "Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств" - Вы это серьезно? Уже эмблемы боимся?))
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Русский Дух
Опять возле посольства России в Киеве бананы раздавали?
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, украина, в мире
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 12 июня, в День России, на Украине случились "очередные отвратительные антироссийские выходки".
"При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания", — подчеркнули на Смоленской площади.
Дипломаты также обратили внимание на акцию департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове
, Одессе
и Львове.
В направленной ноте протеста указывается на нежелание украинской стороны выполнять свои обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют международные соглашения.
В МИД также выразили надежду, что Киев примет меры для предотвращения подобных акций и создаст нормальные условия для работы посольств и консульств.