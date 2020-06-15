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Доклинические испытания российской вакцины от COVID-19 завершатся летом
2020-06-15T20:40
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дмитрий морозов
биокад
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий морозов, биокад, здоровье - общество, общество

Доклинические испытания российской вакцины от COVID-19 завершатся летом

20:40 15.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся до конца лета, сообщил генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов.
"Я надеюсь, что к середине лета - началу августа мы закончим доклинический этап разработки вакцины и приступим ко второму этапу - тестирование на добровольцах", - заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Дмитрий Морозов.
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По его прогнозам, к осени этого года или началу зимы должны быть развёрнуты мощности для выпуска вакцины, после чего она сможет выйти на рынок.
"Планируем на начало августа получить результаты клинических испытаний вакцины, она должна быть безопасна и эффективна. Но есть много факторов, которые будут влиять на сроки и выход препарата на рынок", - уточнил Морозов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление вакцин, по ее словам, ожидается в 2020 году. Также Голикова уточнила, что о графике доложено президенту, его контролируют. При этом в графике не учитываются вакцины, которые разрабатывает бизнес. Вице-премьер отметила, что разработкой вакцины занимаются 10 федеральных государственных бюджетных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МорозовБиокадЗдоровье - ОбществоОбщество
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