https://ria.ru/20200615/1572970083.html
В России от коронавируса за сутки вылечились 55 военных
2020-06-15T20:37
2020-06-15T20:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 55 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 55 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5058 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с медконтроля сняты 14 579 военных.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1526 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 342 человека.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 570 человек, сняты с контроля медиков 48 сотрудников. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ
262 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.