В России от коронавируса за сутки вылечились 55 военных

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 55 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5058 человек", - говорится в сообщении.