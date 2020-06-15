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СМИ: Трамп пригласил в США лидеров Сербии и Косово для переговоров
2020-06-15T20:42
россия
александр вучич
совет безопасности оон
владимир путин
дональд трамп
сербия
косово
сша
в мире
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россия, александр вучич, совет безопасности оон, владимир путин, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире

СМИ: Трамп пригласил в США лидеров Сербии и Косово для переговоров

20:34 15.06.2020 (обновлено: 20:42 15.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом лидеров Сербии и самопровозглашенной республики Косово для проведения переговоров 27 июня, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам источников, Трамп надеется, что стороны достигнут мирного договора.
Как сообщает издание, в Сербии подтвердили, что получили приглашение. Премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти заявил изданию, что его правительство с нетерпением ждет начала переговоров "под покровительством США".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, который должен утвердить СБ ООН. Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.
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РоссияАлександр ВучичСовет Безопасности ООНВладимир ПутинДональд ТрампСербияКосовоСШАВ мире
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