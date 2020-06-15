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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572969724.html
ЕС предложил США специальный диалог по отношениям с Китаем
2020-06-15T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жозеп боррель
коронавирусы
дональд трамп
евросоюз
гонконг
китай
сша
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коронавирус covid-19, жозеп боррель, коронавирусы, дональд трамп, евросоюз, гонконг, китай, сша, в мире

ЕС предложил США специальный диалог по отношениям с Китаем

20:27 15.06.2020
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил США начать отдельный диалог по отношениям с Китаем.
"Я предложил запустить двусторонний диалог по Китаю, вызовам, которые представляют действия и амбиции Китая для всех нас как в США, так и в Евросоюзе", - сказал Боррель по итогам видеоконференции глав МИД европейских стран с участием госсекретаря США Майка Помпео.
Он пояснил, что ЕС и США будут доводить до Китая "свои озабоченности и совместно отстаивать общие интересы".
В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
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Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельКоронавирусыДональд ТрампЕвросоюзГонконгКитайСШАВ мире
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