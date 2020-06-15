ЕС предложил США специальный диалог по отношениям с Китаем

"Я предложил запустить двусторонний диалог по Китаю, вызовам, которые представляют действия и амбиции Китая для всех нас как в США, так и в Евросоюзе", - сказал Боррель по итогам видеоконференции глав МИД европейских стран с участием госсекретаря США Майка Помпео.