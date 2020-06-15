Украинские общественники оценили состояния депутатов "Слуги народа"

Вместе 247 депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1 миллиарда гривен (41,2 миллиона долларов). При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства.