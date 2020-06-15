https://ria.ru/20200615/1572969492.html
Украинские общественники оценили состояния депутатов "Слуги народа"
2020-06-15T20:21
2020-06-15T20:21
андрей герус
партия "слуга народа"
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821578_0:171:3031:1876_1400x0_80_0_0_9c4a87b82cca6e155af15be5e92e5421.jpg
https://ria.ru/20200212/1564623757.html
https://ria.ru/20200424/1570512079.html
украина
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572969492.html?chat_room_id=1572969492
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821578_0:171:3031:1876_1400x0_80_0_0_9c4a87b82cca6e155af15be5e92e5421.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821578_151:0:2880:2047_1400x0_80_0_0_332bb2445c76d5ef6ab61613567eed96.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821578_105:0:2152:2047_1400x0_80_0_0_6e6fe63409c46c0ab9e7573b4fc2a2cd.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
андрей герус, партия "слуга народа", владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Половина депутатов пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа", согласно данным их деклараций, являются миллионерами, сообщили в комитете избирателей Украины
в понедельник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
"Половина фракции "Слуга народа" - миллионеры: 153 народных депутата фракции "Слуга народа" являются миллионерами, согласно данным их деклараций. Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства", - говорится в сообщении комитета на странице в Facebook
.
В тройку лидеров вошли такие депутаты фракции, как Олег Воронько - задекларировал 123 миллиона гривен (4,6 миллиона долларов), Александр Сова - 79 миллионов гривен (почти 3 миллиона долларов) и Андрей Герус
- 38 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов).
Вместе 247 депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1 миллиарда гривен (41,2 миллиона долларов). При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.