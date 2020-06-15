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Украинские общественники оценили состояния депутатов "Слуги народа"
2020-06-15T20:21
андрей герус
партия "слуга народа"
владимир зеленский
украина
в мире
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андрей герус, партия "слуга народа", владимир зеленский, украина, в мире

Украинские общественники оценили состояния депутатов "Слуги народа"

20:21 15.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерНовоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Половина депутатов пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа", согласно данным их деклараций, являются миллионерами, сообщили в комитете избирателей Украины в понедельник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
Владимир Зеленский
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"Половина фракции "Слуга народа" - миллионеры: 153 народных депутата фракции "Слуга народа" являются миллионерами, согласно данным их деклараций. Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства", - говорится в сообщении комитета на странице в Facebook.
В тройку лидеров вошли такие депутаты фракции, как Олег Воронько - задекларировал 123 миллиона гривен (4,6 миллиона долларов), Александр Сова - 79 миллионов гривен (почти 3 миллиона долларов) и Андрей Герус - 38 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов).
Вместе 247 депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1 миллиарда гривен (41,2 миллиона долларов). При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.
Михаил Саакашвили
24 апреля, 12:43
У депутатов "Слуги народа" нет единства по поводу кандидатуры Саакашвили
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Андрей ГерусПартия "Слуга народа"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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