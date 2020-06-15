ЕС и США обсудили запуск мирного процесса на Ближнем Востоке

"В ближневосточном процессе мы ясно подчеркнули, что на нынешнем этапе важно побудить израильтян и палестинцев к доверительному содержательному политическому процессу. Мы сошлись во мнении, что план США создал определенный импульс в политическом процессе, который был приостановлен на слишком длительный период. Но этот импульс может быть использован, чтобы начать совместные международные усилия на основе существующих международных договоренностей. Мы в ЕС готовы поддержать и облегчить этот процесс", - подчеркнул Боррель.