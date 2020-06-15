Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572969351.html
ЕС и США обсудили запуск мирного процесса на Ближнем Востоке
2020-06-15T20:09
"сделка века" по израилю и палестине
жозеп боррель
майк помпео
евросоюз
палестина
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:167:3105:1915_1400x0_80_0_0_f2fb5faa8ab929dd1e3762c54239610a.jpg
https://ria.ru/20200303/1567342201.html
https://ria.ru/20200521/1571769615.html
https://ria.ru/20200203/1564120613.html
1
палестина
сша
израиль
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572969351.html?chat_room_id=1572969351
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:167:3105:1915_1400x0_80_0_0_f2fb5faa8ab929dd1e3762c54239610a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_219:0:2948:2047_1400x0_80_0_0_e5723c72480c4d90984a662225f74d10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_560:0:2607:2047_1400x0_80_0_0_d38e658f33b5741b3ffcc03b1f914744.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"сделка века" по израилю и палестине, жозеп боррель, майк помпео, евросоюз, палестина, сша, израиль, в мире

ЕС и США обсудили запуск мирного процесса на Ближнем Востоке

20:09 15.06.2020
350
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече с госсекретарем США Майком Помпео обсудили запуск мирного процесса на Ближнем Востоке после долгого перерыва и высказались за возможность использовать американскую "сделку века" для активизации международных усилий на данном направлении, сказал на пресс-конференции по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
"В ближневосточном процессе мы ясно подчеркнули, что на нынешнем этапе важно побудить израильтян и палестинцев к доверительному содержательному политическому процессу. Мы сошлись во мнении, что план США создал определенный импульс в политическом процессе, который был приостановлен на слишком длительный период. Но этот импульс может быть использован, чтобы начать совместные международные усилия на основе существующих международных договоренностей. Мы в ЕС готовы поддержать и облегчить этот процесс", - подчеркнул Боррель.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
3 марта, 01:44
Кадыров назвал "сделку века" преступлением против мусульманского мира
Он также добавил, что в ходе дискуссии обсуждалась также возможная аннексия Израилем части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. "Мы также обсудили последствия возможной аннексии для перспективы решения на основе принципа "двух государств" и для региональной стабильности", - отметил глава европейской дипломатии.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран, включая ЕС, этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
21 мая, 10:44
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
В ЕС заявляли, что аннексия идет вразрез с международным правом и может спровоцировать напряженность в регионе.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
270034
Обсудить 1
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЖозеп БоррельМайк ПомпеоЕвросоюзПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
ЕС предложил США специальный диалог по отношениям с Китаем
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
Нетаньяху рассказал о работе над картами по Иорданской долине
Аэропорт Мадрида
В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
В ВОЗ напомнили, что США все еще являются членами организации
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
Путин призвал выработать компромиссное решение по Косово
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Главы МИД ЕС призвали США пересмотреть решение покинуть ВОЗ
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Пилот упавшего в Северном море американского F-15 погиб
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
СМИ: Трамп пригласил в США лидеров Сербии и Косово для переговоров
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о переговорах по проведению саммита по Сирии
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
МИД Канады назвал приговор Уилану "политически мотивированным"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Лавров и Зариф обсудят Сирию и проведение саммита "астанинской тройки"
Twitter
Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
В конгрессе США обвинили Китай и ВОЗ в разрастании COVID-19 в пандемию
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии
Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В Японии произошел пожар на круизном судне
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
Лента новостейМолния