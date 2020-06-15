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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572969304.html
Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 41,7 тысячи
2020-06-15T20:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
великобритания
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 41,7 тысячи

20:08 15.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 38, общее число умерших достигло 41 736, количество выявленных заболевших увеличилось на 1056, до 296 857, свидетельствуют данные минздрава страны.
В выходные статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни.
Днем ранее число умерших увеличилось на 36 (минимальный суточный прирост с момента начала карантина), заболевших - на 1514.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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