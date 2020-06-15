https://ria.ru/20200615/1572969243.html
Еще три отделения больницы в Пермском крае закрыли на карантин
2020-06-15T20:05
2020-06-15T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), березники, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости.
Еще три отделения Березниковской больницы Пермского края
закрыли на карантин после обнаружения коронавируса
у двух пациентов и медработника, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"В Березниках
11 июня выявлен пациент пульмонологического отделения с COVID-19. Отделение было переведено в режим обсерватора с 12 июня на срок не менее 14 дней. В режим обсерватора переведено также инфекционное отделение на улице Черепанова, 14, и отделение неотложной хирургии на улице Деменева, 12. В инфекционном отделении COVID-19 был обнаружен у сотрудника в ходе планового еженедельного обследования, а в отделении неотложной хирургии - у пациента", - говорится в сообщении.
Пациентам, которые должны были поступить в закрывшиеся на карантин отделения, медицинская помощь оказывается в других помещениях больницы. Они изолированы от COVID-отделений.
Специалисты Роспотребнадзора
установили всех людей, общавшихся с заболевшими. Они отправлены на карантин. Кроме того, все пациенты и сотрудники сдали тесты на коронавирусную инфекцию, через 10-12 дней анализы у них возьмут повторно.
На сайте Березниковской больницы указано, что в медучреждении лечатся 88 пациентов с COVID-19, из них восемь находятся в реанимации.
Ранее два отделения краевой больницы имени Вагнера в Березниках были закрыты на карантин. Речь идет об отделениях кардиологии и терапии, где коронавирусом заболели медсестра и пациент.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.