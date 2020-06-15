Еще три отделения больницы в Пермском крае закрыли на карантин

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Еще три отделения Березниковской больницы Еще три отделения Березниковской больницы Пермского края закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у двух пациентов и медработника, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.

"В Березниках 11 июня выявлен пациент пульмонологического отделения с COVID-19. Отделение было переведено в режим обсерватора с 12 июня на срок не менее 14 дней. В режим обсерватора переведено также инфекционное отделение на улице Черепанова, 14, и отделение неотложной хирургии на улице Деменева, 12. В инфекционном отделении COVID-19 был обнаружен у сотрудника в ходе планового еженедельного обследования, а в отделении неотложной хирургии - у пациента", - говорится в сообщении.

Пациентам, которые должны были поступить в закрывшиеся на карантин отделения, медицинская помощь оказывается в других помещениях больницы. Они изолированы от COVID-отделений.

Специалисты Роспотребнадзора установили всех людей, общавшихся с заболевшими. Они отправлены на карантин. Кроме того, все пациенты и сотрудники сдали тесты на коронавирусную инфекцию, через 10-12 дней анализы у них возьмут повторно.

На сайте Березниковской больницы указано, что в медучреждении лечатся 88 пациентов с COVID-19, из них восемь находятся в реанимации.

Ранее два отделения краевой больницы имени Вагнера в Березниках были закрыты на карантин. Речь идет об отделениях кардиологии и терапии, где коронавирусом заболели медсестра и пациент.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.