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Распространение нового коронавируса
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В Смоленской области продлили ограничения по коронавирусу
2020-06-15T19:59
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В Смоленской области продлили ограничения по коронавирусу

19:59 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Смоленской области, продлен до 22 июня, сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает администрация региона.
По данным правительства региона, решение о продлении ограничительных мер принято губернатором Алексеем Островским на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по области.
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"Большинство ограничений продлено до 22 июня включительно. Масочный режим также остаётся обязательным. Пока остаются закрытыми парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, аттракционы и другие места массового посещения граждан", - говорится в сообщении.
Под запретом работа ночных клубов и дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных и досуговых заведений. По-прежнему не разрешена работа букмекерских контор и тотализаторов, парикмахерских и салонов красоты, а также физкультурно-оздоровительная деятельность. Организации общественного питания в регионе до 22 июня будут закрыты для посещения, за исключением доставки и покупки "навынос", говорится в сообщении.
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По данным на понедельник, в Смоленской области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 3868, выздоровели 1469 человек. Сообщалось о 51 летальном случае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСмоленская областьОбщество
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