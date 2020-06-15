https://ria.ru/20200615/1572968995.html
В Смоленской области продлили ограничения по коронавирусу
2020-06-15T19:59
2020-06-15T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
смоленская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
смоленская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572968995.html?chat_room_id=1572968995
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, смоленская область, общество
БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости.
Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Смоленской области
, продлен до 22 июня, сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает администрация региона.
По данным правительства региона, решение о продлении ограничительных мер принято губернатором Алексеем Островским на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по области.
"Большинство ограничений продлено до 22 июня включительно. Масочный режим также остаётся обязательным. Пока остаются закрытыми парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, аттракционы и другие места массового посещения граждан", - говорится в сообщении.
Под запретом работа ночных клубов и дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных и досуговых заведений. По-прежнему не разрешена работа букмекерских контор и тотализаторов, парикмахерских и салонов красоты, а также физкультурно-оздоровительная деятельность. Организации общественного питания в регионе до 22 июня будут закрыты для посещения, за исключением доставки и покупки "навынос", говорится в сообщении.
По данным на понедельник, в Смоленской области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 3868, выздоровели 1469 человек. Сообщалось о 51 летальном случае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.