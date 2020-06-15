В Смоленской области продлили ограничения по коронавирусу

"Большинство ограничений продлено до 22 июня включительно. Масочный режим также остаётся обязательным. Пока остаются закрытыми парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, аттракционы и другие места массового посещения граждан", - говорится в сообщении.

Под запретом работа ночных клубов и дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных и досуговых заведений. По-прежнему не разрешена работа букмекерских контор и тотализаторов, парикмахерских и салонов красоты, а также физкультурно-оздоровительная деятельность. Организации общественного питания в регионе до 22 июня будут закрыты для посещения, за исключением доставки и покупки "навынос", говорится в сообщении.