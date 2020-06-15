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Распространение нового коронавируса
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В Израиле за сутки умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-15T19:57
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле за сутки умерли два пациента с коронавирусом

19:57 15.06.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 182 за сутки и составило в понедельник 19 237, два пациента с таким диагнозом скончались, количество жертв достигло 302, сообщило министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 3520 человек, 35 человек в тяжелом состоянии, 25 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 415 пациентов выздоровели.
В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с 14 июня проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с участием до 250 человек при условии, что на каждого присутствующего приходится не менее 2 квадратных метров площади.
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В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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