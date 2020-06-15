https://ria.ru/20200615/1572968957.html
В Израиле за сутки умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-15T19:57
2020-06-15T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Израиле
выросло на 182 за сутки и составило в понедельник 19 237, два пациента с таким диагнозом скончались, количество жертв достигло 302, сообщило министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 3520 человек, 35 человек в тяжелом состоянии, 25 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 415 пациентов выздоровели.
В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с 14 июня проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с участием до 250 человек при условии, что на каждого присутствующего приходится не менее 2 квадратных метров площади.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.