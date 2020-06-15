Нетаньяху рассказал о работе над картами по Иорданской долине

В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля

В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля

В свою очередь, газета "Джерузалем пост" пишет, что Нетаньяху заявил, что "намеревался вынести на голосование вопрос суверенитета в течение нескольких дней, но карты еще не готовы".