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Нетаньяху рассказал о работе над картами по Иорданской долине
2020-06-15T19:52
бени ганц
биньямин нетаньяху
ликуд
палестина
израиль
в мире
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бени ганц, биньямин нетаньяху, ликуд, палестина, израиль, в мире

Нетаньяху рассказал о работе над картами по Иорданской долине

19:51 15.06.2020 (обновлено: 19:52 15.06.2020)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что карты, по которым планируется распространение суверенитета Израиля на Иорданскую долину, еще в работе, сообщает издание "Едиот Ахронот".
"Они еще в работе и будут опубликованы, когда будут закончены ", - приводит издание слова Нетаньяху на заседании фракции "Ликуд" касательно карт. При этом премьер заявил, что ему неизвестна позиция альянса "Кахоль-Лаван" по этому вопросу.
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В свою очередь, газета "Джерузалем пост" пишет, что Нетаньяху заявил, что "намеревался вынести на голосование вопрос суверенитета в течение нескольких дней, но карты еще не готовы".
В понедельник состоялась встреча Нетаньяху и сменного премьер-министра ("Кахоль-Лаван") Бени Ганца, в ходе которой обсуждалось также распространение суверенитета Израиля на Иорданскую долину. Как отмечают СМИ, встреча закончилась безрезультатно.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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Бени ГанцБиньямин НетаньяхуЛикудПалестинаИзраильВ мире
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