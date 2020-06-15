https://ria.ru/20200615/1572968617.html
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27
2020-06-15T19:50
2020-06-15T19:50
россия
балтийское море
ввс сша
су-27
сша
безопасность
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Александр Александров
Американские самолёты находились в зоне нейтральных вод (в рамках учений) и границ не нарушали, зачем же их перехватывать! И каков результат перехвата, кто компенсирует расходы бессмысленного вылета?
49
shumov.1973
Пилоты живы? Катапультировались? Может хватит громко лгать уже? Не было никакого перехвата.
20
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россия
балтийское море
сша
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Кадры перехвата группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря
15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств.
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2020-06-15T19:50
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60
россия, балтийское море, ввс сша, су-27, сша, безопасность