Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572968617.html
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27
2020-06-15T19:50
россия
балтийское море
ввс сша
су-27
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572968480_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f61763efec581a5043a85aab7a170b23.jpg
https://ria.ru/20200527/1572038906.html
Американские самолёты находились в зоне нейтральных вод (в рамках учений) и границ не нарушали, зачем же их перехватывать! И каков результат перехвата, кто компенсирует расходы бессмысленного вылета?
49
Пилоты живы? Катапультировались? Может хватит громко лгать уже? Не было никакого перехвата.
20
16
россия
балтийское море
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572968617.html?chat_room_id=1572968617
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры перехвата группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря
15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств.
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572968480_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f61763efec581a5043a85aab7a170b23.jpg
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=79971498&type=mp4
2020-06-15T19:50
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572968480_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f61763efec581a5043a85aab7a170b23.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572968480_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e1efb244a4129b3c7948152256051014.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572968480_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_7b0896b2ce8c500665fc9173c84b4643.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, балтийское море, ввс сша, су-27, сша, безопасность

Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

19:50 15.06.2020
13098
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков над Балтийским морем.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали над нейтральными водами стратегические бомбардировщики В-52H и иностранные самолеты-разведчики.
Российские Су-27 отправились на перехват. В Минобороны отметили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Также уточняется, что российскую границу американские самолеты не нарушили.
Воздушные суда стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учений "Балтопс-2020".
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
27 мая, 09:13
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
382532621
Обсудить 16
РоссияБалтийское мореВВС СШАСу-27СШАБезопасность
Популярные комментарии
Американские самолёты находились в зоне нейтральных вод (в рамках учений) и границ не нарушали, зачем же их перехватывать! И каков результат перехвата, кто компенсирует расходы бессмысленного вылета?
15 июня, 21:56
АААлександр Александров
8100040
Пилоты живы? Катапультировались? Может хватит громко лгать уже? Не было никакого перехвата.
15 июня, 22:54
sshumov.1973
5000015
Рекомендуем
Многоцелевые истребители Су-27
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве
Twitter
Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Генерал-полковник отреагировал на ролик Киркорова про десантников
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Пилот упавшего в Северном море американского F-15 погиб
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии
Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
Лента новостейМолния