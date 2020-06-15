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РИА Наука
https://ria.ru/20200615/1572968575.html
Экипаж МКС выйдет в открытый космос 26 июня и 1 июля
2020-06-15T19:49
риа наука
даг херли
боб бенкен
крис кэссиди
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
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даг херли, боб бенкен, крис кэссиди, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса

Экипаж МКС выйдет в открытый космос 26 июня и 1 июля

19:49 15.06.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерРасстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции
Расстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Астронавты НАСА Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершат два выхода в открытый космос 26 июня и 1 июля для завершения модернизации системы электроснабжения орбитальной станции, сообщило НАСА в понедельник.
Плановые выходы в открытый космос будут посвящены замене устаревших элементов питания станции. Каждый из них продлится около семи часов. Кэссиди и Бенкену предстоит заменить оставшиеся устаревшие никель-водородные батареи на ионно-литиевые аккумуляторы. Работы по замене источников питания МКС были начаты в 2017 году.
Предстоящие выходы в открытый космос станут седьмым и восьмым в карьере обоих астронавтов.
Боб Бенкен и астронавт Даг Херли прибыли на МКС в начале июня на борту новейшего корабля Crew Dragon. Еще до испытательного старта НАСА приняло решение, что астронавты задержатся на орбите с тем, чтобы помочь экипажу решить ряд технических задач, в том числе принять участие в плановом выходе в открытый космос. Точные сроки окончания тестовой миссии Crew Dragon, которому предстоит вернуть Бенкена и Херли на Землю, пока не определены, ожидается, что они останутся на МКС в течение всего лета.
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РИА НаукаДаг ХерлиБоб БенкенКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСА
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