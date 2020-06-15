Экипаж МКС выйдет в открытый космос 26 июня и 1 июля

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Астронавты НАСА Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершат два выхода в открытый космос 26 июня и 1 июля для завершения модернизации системы электроснабжения орбитальной станции, сообщило НАСА в понедельник.
Плановые выходы в открытый космос будут посвящены замене устаревших элементов питания станции. Каждый из них продлится около семи часов. Кэссиди и Бенкену предстоит заменить оставшиеся устаревшие никель-водородные батареи на ионно-литиевые аккумуляторы. Работы по замене источников питания МКС были начаты в 2017 году.
Предстоящие выходы в открытый космос станут седьмым и восьмым в карьере обоих астронавтов.
Боб Бенкен и астронавт Даг Херли прибыли на МКС в начале июня на борту новейшего корабля Crew Dragon. Еще до испытательного старта НАСА приняло решение, что астронавты задержатся на орбите с тем, чтобы помочь экипажу решить ряд технических задач, в том числе принять участие в плановом выходе в открытый космос. Точные сроки окончания тестовой миссии Crew Dragon, которому предстоит вернуть Бенкена и Херли на Землю, пока не определены, ожидается, что они останутся на МКС в течение всего лета.
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