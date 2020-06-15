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Путин обсудил с Вучичем двустороннее сотрудничество
2020-06-15T19:48
александр вучич
владимир путин
москва
сербия
политика
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александр вучич, владимир путин, москва, сербия, политика

Путин обсудил с Вучичем двустороннее сотрудничество

19:48 15.06.2020
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем перспективы активизации сотрудничества РФ и Сербии, в том числе в контексте отмены ограничений из-за COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.
"Дана позитивная оценка высокому уровню российско-сербского стратегического партнерства. Обсуждены перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Сербии подтвердил участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Сербии Александр Вучич
10 июня, 19:49
Вучич оценил стратегические отношения Сербии и России
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Александр ВучичВладимир ПутинМоскваСербияПолитика
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