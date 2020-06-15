Путин обсудил с Вучичем двустороннее сотрудничество

"Дана позитивная оценка высокому уровню российско-сербского стратегического партнерства. Обсуждены перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.