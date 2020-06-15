https://ria.ru/20200615/1572968362.html
В Ингушетии проверят жалобы медиков на невыплату надбавок
2020-06-15T19:40
2020-06-15T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
сунженский район
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, сунженский район, общество
НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости.
Прокуратур Ингушетии
начала проверку по факту жалобы сотрудников поликлиники в Сунженском районе
республики на то, что им не выплатили надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой сотрудники поликлиники Сунженской центральной районной больницы сообщают, что им не выплачены дополнительные надбавки за работу в условиях пандемии коронавируса.
"Прокуратура республики организовала проверку по видеообращению, размещенному в социальных сетях. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а также предоставлению работникам учреждения предусмотренных законом социальных и иных гарантий в полном объеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования.
"Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора республики", - уточняет ведомство.
В Ингушетии выявлены 2623 случая заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики, выздоровели 2125 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.