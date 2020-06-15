В Ингушетии проверят жалобы медиков на невыплату надбавок

НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости. Прокуратур Прокуратур Ингушетии начала проверку по факту жалобы сотрудников поликлиники в Сунженском районе республики на то, что им не выплатили надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой сотрудники поликлиники Сунженской центральной районной больницы сообщают, что им не выплачены дополнительные надбавки за работу в условиях пандемии коронавируса.

"Прокуратура республики организовала проверку по видеообращению, размещенному в социальных сетях. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а также предоставлению работникам учреждения предусмотренных законом социальных и иных гарантий в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования.

"Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора республики", - уточняет ведомство.

В Ингушетии выявлены 2623 случая заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики, выздоровели 2125 человек.