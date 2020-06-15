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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572968092.html
ВОЗ сотрудничает с Китаем по выявлению причин вспышки COVID-19 в Пекине
2020-06-15T19:36
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, пекин, китай, в мире

ВОЗ сотрудничает с Китаем по выявлению причин вспышки COVID-19 в Пекине

19:36 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения тесно сотрудничает с властями Китая по выявлению причин новой вспышки COVID-19 в Пекине, в ближайшее время направит в страну дополнительную группу экспертов, заявил на брифинге в понедельник исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Пекин является большим городом и очень динамичным, поэтому здесь всегда будет озабоченность. И вы можете видеть эту озабоченность в реакции китайских властей. Мы следим за ситуацией очень внимательно. У нас есть команда, как раз в Пекине… Мы предложили дополнительную помощь и поддержку, если она понадобится, и, возможно, мы увеличим команду нашего офиса в стране большей экспертизой в ближайшие дни, по мере того, как будет развиваться расследование", - сказал он.
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По его словам, ВОЗ тесно сотрудничает с Китаем, в том числе для выявления генетической последовательности и других расследований того, откуда вирус появился вновь.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в минувшую субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
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Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 - с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое – в тяжелом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПекинКитайВ мире
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