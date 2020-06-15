https://ria.ru/20200615/1572967833.html
Адвокат семьи Захарова объяснил, зачем они пришли на передачу к Малахову
2020-06-15T19:29
2020-06-15T19:44
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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v.p.neznamov
Поведение родственников убиенного Сергея Захарова в программах Андрея Малахова в высшей степени достойное, поведение представителей столичной богемы - мерзопакостное. Многие пали ниц в глазах зрителей.
33
Vladimir Chawla
Я лично советую родственникам Захарова подать в суд и на "НИИ Склифосовского за халатность повлекшая смерть пострадавшего" - Это как в 21 веке человек умирает от кровопотери, Странно ? ? ?. (( Между прочем кровопотерю можно контролировать и стабилизировать больного ))
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым
, приходили на телевидение, чтобы привлечь внимание к расследованию аварии. Об этом РБК
рассказал их адвокат Александр Добровинский
.
На прошлой неделе сын Захарова Виталий пришел с супругой в студию передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Также в выпуске принял участие племянник погибшего.
Обвинения в попытке заработать таким образом Добровинский назвал клеветой. Он отметил, что семья не получала денег за участие в программе.
"Мы хотели и хотим только одного — чтобы дело о трагической гибели Сергея не было замято, как это обычно делается. Вот почему мы пошли", — процитировал он позицию родственников Захарова.
После гибели 57-летнего курьера против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после ДТП артист извинился перед семьей погибшего. Адвокат, представляющий интересы родственников Захарова, заявил, что семья мужчины отказалась от материальных компенсаций и планирует добиваться справедливого суда