В ДНР заявили о готовности вести переговоры с Киевом по открытию КПВВ

Ранее власти ДНР из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 решили остановить движение транспорта через линию соприкосновения до особого распоряжения. Позже Киев в одностороннем порядке решил открыть контрольно-пропускные пункты въезда и выезда через линию соприкосновения. По словам омбудсмена ДНР, власти республики узнали об этом только по сообщениям в СМИ.

"Поражает то, что на предыдущем заседании гуманитарной подгруппы украинская сторона не отреагировала ни на одно предложение по совместному открытию КПВВ. Хочу подчеркнуть, что мы готовы на любые онлайн-встречи и личные контакты с целью разрешения данного вопроса. Ключевым условием является наличие письменной позиции представителей Украины , как это было отмечено координатором гуманитарной подгруппы Тони Фришем ", - сказал Морозова журналистам.

Она отметила, что на сегодняшний день Киев категорически отказывается искать пути для выработки общего механизма. А также подчеркнула что не стоит спекулировать здоровьем и жизнями людей по обе стороны линии разграничения.

"Мы просим не политизировать данный вопрос и не использовать его с целью пиара. Я призываю все заинтересованные стороны незамедлительно повлиять на деструктивную позицию Украины. Мы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить право граждан на свободу передвижения", - сказала Морозова.