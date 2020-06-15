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В ДНР заявили о готовности вести переговоры с Киевом по открытию КПВВ
2020-06-15T19:28
ситуация в днр и лнр
тони фриш
дарья морозова
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ситуация в днр и лнр, тони фриш, дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, в мире

В ДНР заявили о готовности вести переговоры с Киевом по открытию КПВВ

19:28 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что ДНР готова вести переговоры с Киевом по вопросу пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда через линию соприкосновения.
Ранее власти ДНР из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 решили остановить движение транспорта через линию соприкосновения до особого распоряжения. Позже Киев в одностороннем порядке решил открыть контрольно-пропускные пункты въезда и выезда через линию соприкосновения. По словам омбудсмена ДНР, власти республики узнали об этом только по сообщениям в СМИ.
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"Поражает то, что на предыдущем заседании гуманитарной подгруппы украинская сторона не отреагировала ни на одно предложение по совместному открытию КПВВ. Хочу подчеркнуть, что мы готовы на любые онлайн-встречи и личные контакты с целью разрешения данного вопроса. Ключевым условием является наличие письменной позиции представителей Украины, как это было отмечено координатором гуманитарной подгруппы Тони Фришем", - сказал Морозова журналистам.
Она отметила, что на сегодняшний день Киев категорически отказывается искать пути для выработки общего механизма. А также подчеркнула что не стоит спекулировать здоровьем и жизнями людей по обе стороны линии разграничения.
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"Мы просим не политизировать данный вопрос и не использовать его с целью пиара. Я призываю все заинтересованные стороны незамедлительно повлиять на деструктивную позицию Украины. Мы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить право граждан на свободу передвижения", - сказала Морозова.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
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Ситуация в ДНР и ЛНРТони ФришДарья МорозоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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