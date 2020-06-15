https://ria.ru/20200615/1572967734.html
От матери погибшего в ДТП Захарова скрыли правду о смерти сына
2020-06-15T19:25
2020-06-15T19:41
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости
. От матери Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, скрывают правду о гибели сына. Об этом в комментарии телеканалу "Звезда"
сообщил адвокат семьи Александр Добровинский
.
"Ей говорят, что он умер от сердечного приступа", — заявил он.
Юрист подчеркнул, что поддерживает контакты с семьей через брата погибшего и его супругу. Добровинский отметил, что никогда не видел вдову Сергея Захарова.
ДТП с Ефремовым
В понедельник актер Михаил Ефремов
на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
На прошлой неделе Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения и предложил материальную компенсацию родственникам погибшего. Адвокат семьи заявил, что они отказались от какой-либо материальной помощи. Также родных возмутило, что Ефремов не попытался обратиться к ним лично, а выложил публичное видео.