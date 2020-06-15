От матери погибшего в ДТП Захарова скрыли правду о смерти сына

Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. От матери Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, скрывают правду о гибели сына. Об этом в комментарии телеканалу . От матери Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, скрывают правду о гибели сына. Об этом в комментарии телеканалу "Звезда" сообщил адвокат семьи Александр Добровинский

"Ей говорят, что он умер от сердечного приступа", — заявил он.

Юрист подчеркнул, что поддерживает контакты с семьей через брата погибшего и его супругу. Добровинский отметил, что никогда не видел вдову Сергея Захарова.

ДТП с Ефремовым

В понедельник актер Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.

Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.