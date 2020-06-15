ВОЗ: пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы борьбы с гриппом

По словам гендиректора ВОЗ, сокращение наблюдений за гриппом объясняется несколькими причинами, в том числе перепрофилированием персонала и цепочек снабжения, перегруженностью лабораторий и транспортными ограничениями.

"Эти сбои могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, такие как утрата способности обнаруживать и сообщать о новых вирусах гриппа, обладающих потенциалом пандемии", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.