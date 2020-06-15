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ВОЗ: пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы борьбы с гриппом
2020-06-15T19:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ: пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы борьбы с гриппом

19:23 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы по борьбе с гриппом, что может привести к росту заболевших и неспособности выявлять новые вирусы гриппа, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Эпиднадзор за гриппом либо приостановлен, либо сокращается во многих странах, и наблюдается резкое сокращение обмена информацией и вирусами гриппа из-за пандемии COVID-19. По сравнению с последними тремя годами мы наблюдаем резкое сокращение количества образцов, которые проверяются на грипп во всем мире. Мы также наблюдаем сокращение на 62% числа поставок вирусов в центры, которые сотрудничают с ВОЗ, и на 94% числа вирусов гриппа, данные о генетических последовательностях которых загружаются в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива и основной источник геномных данных вирусов гриппа и нового коронавируса, ответственного за COVID-19 - ред.)", - сказал он.
По словам гендиректора ВОЗ, сокращение наблюдений за гриппом объясняется несколькими причинами, в том числе перепрофилированием персонала и цепочек снабжения, перегруженностью лабораторий и транспортными ограничениями.
"Эти сбои могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, такие как утрата способности обнаруживать и сообщать о новых вирусах гриппа, обладающих потенциалом пандемии", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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