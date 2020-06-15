https://ria.ru/20200615/1572967701.html
ВОЗ: пандемия COVID-19 негативно повлияла на программы борьбы с гриппом
2020-06-15T19:23
2020-06-15T19:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200531/1572242014.html
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572967701.html?chat_room_id=1572967701
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_56b25a712c1f5ed33676c4dad795d3ce.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова.
Пандемия COVID-19
негативно повлияла на программы по борьбе с гриппом, что может привести к росту заболевших и неспособности выявлять новые вирусы гриппа, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
.
"Эпиднадзор за гриппом либо приостановлен, либо сокращается во многих странах, и наблюдается резкое сокращение обмена информацией и вирусами гриппа из-за пандемии COVID-19. По сравнению с последними тремя годами мы наблюдаем резкое сокращение количества образцов, которые проверяются на грипп во всем мире. Мы также наблюдаем сокращение на 62% числа поставок вирусов в центры, которые сотрудничают с ВОЗ
, и на 94% числа вирусов гриппа, данные о генетических последовательностях которых загружаются в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива и основной источник геномных данных вирусов гриппа и нового коронавируса, ответственного за COVID-19 - ред.)", - сказал он.
По словам гендиректора ВОЗ, сокращение наблюдений за гриппом объясняется несколькими причинами, в том числе перепрофилированием персонала и цепочек снабжения, перегруженностью лабораторий и транспортными ограничениями.
"Эти сбои могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, такие как утрата способности обнаруживать и сообщать о новых вирусах гриппа, обладающих потенциалом пандемии", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.