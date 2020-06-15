В Италии зафиксировали самый низкий прирост жертв коронавируса с марта

Наружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия. Архивное фото

Наружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия

© AP Photo / Luca Bruno Наружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия

РИМ, 15 июн – РИА Новости. Число скончавшихся вследствие заражения Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом Италии за сутки составило 26 и достигло 34 371 человек, следует из сводки службы гражданской обороны.

Накануне служба гражданской обороны сообщила о 44 жертвах эпидемии.

Это самый низкий прирост со 2 марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта – уже на 79.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло 303 до 237 290. Накануне рост числа случаев составил 338.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 640 человек и достигло 177 010.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 25 909 человек, за сутки это число сократилось на 365 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1211 человек. Сразу девять из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области зафиксировали по одному случаю заражения.

С понедельника в Италии вступила в силу очередная порция послаблений после спада эпидемии коронавируса. В стране открываются театры и кино, а для поездок туристов с Апеннин стали доступны европейские страны.