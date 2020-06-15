https://ria.ru/20200615/1572967516.html
В Италии зафиксировали самый низкий прирост жертв коронавируса с марта
2020-06-15T19:18
2020-06-15T19:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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коронавирус covid-19, италия, в мире
РИМ, 15 июн – РИА Новости.
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом
в Италии
за сутки составило 26 и достигло 34 371 человек, следует из сводки службы гражданской обороны.
Накануне служба гражданской обороны сообщила о 44 жертвах эпидемии.
Это самый низкий прирост со 2 марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта – уже на 79.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло 303 до 237 290. Накануне рост числа случаев составил 338.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 640 человек и достигло 177 010.
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 25 909 человек, за сутки это число сократилось на 365 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1211 человек. Сразу девять из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области зафиксировали по одному случаю заражения.
С понедельника в Италии вступила в силу очередная порция послаблений после спада эпидемии коронавируса. В стране открываются театры и кино, а для поездок туристов с Апеннин стали доступны европейские страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.