https://ria.ru/20200615/1572967383.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
2020-06-15T19:15
2020-06-15T19:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире
БАКУ, 15 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Азербайджане
за сутки выросло на 367 и достигло 10 324, всего умерли 122 человека, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
В воскресенье оперштаб сообщал о 9957 заразившихся, 5583 вылечившихся и о 119 летальных исходах.
"В Азербайджане выявлено еще 367 случаев заражения коронавирусом, 156 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 10 324 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5739 человек вылечились, 122 скончались", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в республике проведено 386 898 тестов на выявление вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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