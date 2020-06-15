В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

"В Азербайджане выявлено еще 367 случаев заражения коронавирусом, 156 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 10 324 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5739 человек вылечились, 122 скончались", - говорится в релизе штаба.