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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
2020-06-15T19:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

19:15 15.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 367 и достигло 10 324, всего умерли 122 человека, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
В воскресенье оперштаб сообщал о 9957 заразившихся, 5583 вылечившихся и о 119 летальных исходах.
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Скорость распространения нового коронавируса
"В Азербайджане выявлено еще 367 случаев заражения коронавирусом, 156 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 10 324 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5739 человек вылечились, 122 скончались", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в республике проведено 386 898 тестов на выявление вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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