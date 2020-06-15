https://ria.ru/20200615/1572967353.html
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
2020-06-15T19:14
2020-06-15T19:38
россия
александр вучич
владимир путин
сербия
белград (город)
в мире
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россия, александр вучич, владимир путин, сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 15 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем
, в ходе которого подтвердил визит в Сербию
на освящение храма Святого Саввы в Белграде
, которое ожидается осенью, сообщила администрация сербского президента.
Сербский президент ранее сообщил, что власти страны начали подготовку к визиту российского лидера в октябре на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, чье украшение осуществляется с помощью российских средств и специалистов.
"Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии, как и защищать интересы Сербской православной церкви", - говорится в сообщении.
Вучич подчеркнул, что для него честью будет принять президента России и указал на "неоценимый вклад" РФ в создание крупнейшего православного храма Сербии.
Сербский президент также снова поблагодарил за приглашение на парад Победы в Москве 24 июня и указал на важность сохранения исторической правды.
Вучич приветствовал первый после пандемии COVID-19 визита главы МИД РФ Сергея Лаврова 18 июня в Сербию и добавил, что с удовольствием ждет его приезда, который будет подтверждением дружеских отношений и стратегического партнерства. Темами визита Лаврова, по его словам, станут российско-сербское политическое и экономическое сотрудничество и ситуация на Балканах и в мире.