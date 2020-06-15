Путин провел телефонный разговор с Вучичем

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

Сербский президент ранее сообщил, что власти страны начали подготовку к визиту российского лидера в октябре на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, чье украшение осуществляется с помощью российских средств и специалистов.

"Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии, как и защищать интересы Сербской православной церкви", - говорится в сообщении.

Вучич подчеркнул, что для него честью будет принять президента России и указал на "неоценимый вклад" РФ в создание крупнейшего православного храма Сербии.

Сербский президент также снова поблагодарил за приглашение на парад Победы в Москве 24 июня и указал на важность сохранения исторической правды.