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Распространение нового коронавируса
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В Архангельской области ввели первый этап снятия ограничений
2020-06-15T19:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр цыбульский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
архангельская область
северодвинск
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр цыбульский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), архангельская область, северодвинск, общество

В Архангельской области ввели первый этап снятия ограничений

19:14 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение о введении первого этапа снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, на всей территории региона, кроме Северодвинска, сообщила пресс-служба правительства области.
Соответствующее решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, которое провел врио губернатора региона Александр Цыбульский.
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По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе составляет на сегодняшний день 348 на 100 тысяч, что ниже среднего по России (по РФ – 360). При этом фиксируется снижение заболеваемости и в Северодвинске, что во многом стало возможным благодаря масштабным ограничительным мерам, которые были введены в городе корабелов. При этом 45% от общего числа заболевших – северодвинцы.
Как пояснил заместитель председатель правительства региона Артем Вахрушев, на сегодня проанализированы три базовых критерия, которые необходимо выполнить области, чтобы рассматривать возможность поэтапного снятия ограничительных мер.
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"За прошедшую неделю коэффициент распространения COVID-19 стремится к единице, хотя и характеризуется некоторой нестабильностью. Охват тестированием в два раза превышает норматив для области и превосходит средний общероссийский показатель", - сообщил Вахрушев. Он добавил, что на сегодня выше норматива и доля свободного коечного фонда – 56,4% от общего числа коек инфекционного профиля при нормативе 50%.
"С учетом изложенного принято решение приступить к первому этапу снятия ограничительных мер на территории области, за исключением Северодвинска. В городе корабелов ограничительные меры продлеваются до 21 июня", - говорится в сообщении.
По мнению Цыбульского, при этом необходимо продолжить ежедневный мониторинг ситуации, в том числе по всем трем показателям. "Сохранить высокий уровень тестирования, что позволит объективно отслеживать текущую ситуацию, обеспечить неукоснительное соблюдение ограничительных мер в Северодвинске, а в целом по области – действовать строго в соответствии с критериями, соответствующими первому этапу", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЦыбульскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Архангельская областьСеверодвинскОбщество
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