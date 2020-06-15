В Архангельской области ввели первый этап снятия ограничений

МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Власти Архангельской области приняли решение о введении первого этапа снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, на всей территории региона, кроме Северодвинска , сообщила пресс-служба правительства области.

Соответствующее решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, которое провел врио губернатора региона Александр Цыбульский

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе составляет на сегодняшний день 348 на 100 тысяч, что ниже среднего по России (по РФ – 360). При этом фиксируется снижение заболеваемости и в Северодвинске, что во многом стало возможным благодаря масштабным ограничительным мерам, которые были введены в городе корабелов. При этом 45% от общего числа заболевших – северодвинцы.

Как пояснил заместитель председатель правительства региона Артем Вахрушев, на сегодня проанализированы три базовых критерия, которые необходимо выполнить области, чтобы рассматривать возможность поэтапного снятия ограничительных мер.

"За прошедшую неделю коэффициент распространения COVID-19 стремится к единице, хотя и характеризуется некоторой нестабильностью. Охват тестированием в два раза превышает норматив для области и превосходит средний общероссийский показатель", - сообщил Вахрушев. Он добавил, что на сегодня выше норматива и доля свободного коечного фонда – 56,4% от общего числа коек инфекционного профиля при нормативе 50%.

"С учетом изложенного принято решение приступить к первому этапу снятия ограничительных мер на территории области, за исключением Северодвинска. В городе корабелов ограничительные меры продлеваются до 21 июня", - говорится в сообщении.

По мнению Цыбульского, при этом необходимо продолжить ежедневный мониторинг ситуации, в том числе по всем трем показателям. "Сохранить высокий уровень тестирования, что позволит объективно отслеживать текущую ситуацию, обеспечить неукоснительное соблюдение ограничительных мер в Северодвинске, а в целом по области – действовать строго в соответствии с критериями, соответствующими первому этапу", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.