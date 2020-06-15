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В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
2020-06-15T23:22
россия
пол уилан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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Он, ни в чем не виноват, это правда. К сожалению люди становятся жертвами политических интриг. Штаты вынудили РФ искать козла отпущения, после незаконного задержания нашей девушки.
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Пусть Майкл Ричард Помпео выразит озабоченность ))
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60
россия, пол уилан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану

19:11 15.06.2020 (обновлено: 23:22 15.06.2020)
52764
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. МИД прокомментировал заявления США о приговоре Полу Уилану по делу о шпионаже и не согласился с ними.
Так, на Смоленской площади считают "абсурдным и необоснованным" обвинение западных СМИ в затягивании процесса, так как Уилан полгода потратил на ознакомление с судебными материалами.

"Тем не менее, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур".

Здание Министерства иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел
Утверждения в "несправедливости или чрезмерной суровости приговора" во внешнеполитическом ведомстве также отвергли, напомнив, что в США и других западных странах за шпионаж могут лишить свободы на десятки лет, вплоть до пожизненного заключения без права помилования.
Мюнхенская конференция по безопасности
Вчера, 18:29
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

Приговор Полу Уилану

Мосгорсуд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.
Следствие официально не раскрывает фабулу дела: из пресс-релиза ФСБ следовало, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы должны были находиться фотографии из турпоездки в Сергиев Посад.
Подсудимый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался и намерен обжаловать приговор.
После вынесения решения суда госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что возмущен им. По его словам, "обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас" и Вашингтон требует его немедленного освобождения.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 16:23
Семья Уилана не будет просить о его обмене
Помпео добавил, что суд проходил в условиях секретности, доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, а свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу.
В свою очередь, посол США в Москве Джон Салливан отметил, что приговор вынесли "в отсутствие доказательств", а право на публичный суд — одно из фундаментальных прав человека.
Салливан неоднократно пытался попасть на судебное заседание, но из-за того, что на деле стоял гриф "совершенно секретно", непосредственно в зал его ни разу не пустили.
Также Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Вчера, 16:10
Шансов доказать невиновность у Уилана почти не было, считает адвокат
155155107431
Обсудить 83
РоссияПол УиланМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Популярные комментарии
Он, ни в чем не виноват, это правда. К сожалению люди становятся жертвами политических интриг. Штаты вынудили РФ искать козла отпущения, после незаконного задержания нашей девушки.
15 июня, 19:58
ВМВячеслав М
1415419384
Пусть Майкл Ричард Помпео выразит озабоченность ))
15 июня, 19:58
Vasya Ivanov
2161141008
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