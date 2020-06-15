В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. МИД МИД прокомментировал заявления США о приговоре Полу Уилану по делу о шпионаже и не согласился с ними.

Так, на Смоленской площади считают "абсурдным и необоснованным" обвинение западных СМИ в затягивании процесса, так как Уилан полгода потратил на ознакомление с судебными материалами.

"Тем не менее, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур". Министерство иностранных дел

Утверждения в "несправедливости или чрезмерной суровости приговора" во внешнеполитическом ведомстве также отвергли, напомнив, что в США и других западных странах за шпионаж могут лишить свободы на десятки лет, вплоть до пожизненного заключения без права помилования.

Приговор Полу Уилану

Мосгорсуд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

Следствие официально не раскрывает фабулу дела: из пресс-релиза ФСБ следовало, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы должны были находиться фотографии из турпоездки в Сергиев Посад

Подсудимый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался и намерен обжаловать приговор.

После вынесения решения суда госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter , что возмущен им. По его словам, "обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас" и Вашингтон требует его немедленного освобождения.

Помпео добавил, что суд проходил в условиях секретности, доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, а свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу.

В свою очередь, посол США в Москве Джон Салливан отметил, что приговор вынесли "в отсутствие доказательств", а право на публичный суд — одно из фундаментальных прав человека.

Салливан неоднократно пытался попасть на судебное заседание, но из-за того, что на деле стоял гриф "совершенно секретно", непосредственно в зал его ни разу не пустили.