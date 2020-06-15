МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мероприятия 24 июня в Якутии в основном пройдут в онлайн-режиме, без массового привлечения людей, сообщили в администрации главы и правительства республики.

При проведении мероприятий будут соблюдаться профилактические меры, для жителей будут организованы прямые трансляции на местных телеканалах.

Запланированное на 9 мая масштабное военно-патриотическое шествие с участием представителей силовых ведомств, кадетов, юных армейцев, студентов и школьников, которое было отменено с учётом эпидемиологической ситуации, не состоится и 24 июня. В этот день якутяне посмотрят по телевизору Парад Победы на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.