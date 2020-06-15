https://ria.ru/20200615/1572967203.html
Мероприятия 24 июня в Якутии в основном пройдут в онлайн-режиме
2020-06-15T19:11
2020-06-15T19:11
республика саха (якутия)
якутск
общество
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якутск, общество
Мероприятия 24 июня в Якутии в основном пройдут в онлайн-режиме
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мероприятия 24 июня в Якутии в основном пройдут в онлайн-режиме, без массового привлечения людей, сообщили в администрации главы и правительства республики.
В этот день на мемориале "Солдат Туймаады" в Якутске
откроется памятник якутскому снайперу, открытие которого будет транслироваться по местному телевидению. Планируется показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции.
При проведении мероприятий будут соблюдаться профилактические меры, для жителей будут организованы прямые трансляции на местных телеканалах.
Запланированное на 9 мая масштабное военно-патриотическое шествие с участием представителей силовых ведомств, кадетов, юных армейцев, студентов и школьников, которое было отменено с учётом эпидемиологической ситуации, не состоится и 24 июня. В этот день якутяне посмотрят по телевизору Парад Победы на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.