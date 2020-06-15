Главы МИД ЕС призвали США пересмотреть решение покинуть ВОЗ

"Мы обсудили заявление США об их намерении покинуть ВОЗ, мы призвали США пересмотреть это решение, потому что мировые проблемы нуждаются в мировых решениях и многосторонних инструментах. Сейчас как никогда необходим многосторонний подход", - сказал Боррель.