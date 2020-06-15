Главы МИД ЕС призвали США пересмотреть решение покинуть ВОЗ

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео призвали Вашингтон пересмотреть намерение покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил на пресс-конференции по итогам видеоконференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы обсудили заявление США об их намерении покинуть ВОЗ, мы призвали США пересмотреть это решение, потому что мировые проблемы нуждаются в мировых решениях и многосторонних инструментах. Сейчас как никогда необходим многосторонний подход", - сказал Боррель.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
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