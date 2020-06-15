МИД Нидерландов снял ограничения на поездки в 16 европейских стран

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Нидерландов разрешило гражданам возобновить поездки в 16 европейских стран, сообщает портал NL Times.
Туристам, которые теперь смогут посещать Бельгию, Болгарию, Германию, Эстонию, Францию, Исландию, Италию, Хорватию, Латвию, Лихтенштейн, Литву, Люксембург, Польшу, Португалию, Чехию и Швейцарию, рекомендуется быть осмотрительными и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить заражения коронавирусом.
"Ожидается, что правила будут смягчены летом для некоторых стран за пределами Европы", - сообщили в правительстве, отметив, что решение будет приниматься после консультаций с другими европейскими странами.
Власти также продлили действие запрета на въезд в Нидерланды для стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны до 1 июля.
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