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Распространение нового коронавируса
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В Токио за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса
2020-06-15T18:55
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, япония, токио, в мире

В Токио за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса

18:55 15.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио второй день подряд превышает 45, за прошедшие сутки вирус подтвержден у 48 человек, а днем ранее – у 47.
Это самый высокий показатель для японской столицы с 5 мая.
По данным телеканала NHK, который собирает и суммирует данные местных муниципалитетов, в 23 случаях вирус был выявлен у работников или посетителей ночных развлекательных заведений в токийском районе Синдзюку.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии, по данным на 23.00 понедельника (17.00 мск), составило 18 313 человек. Всего скончались 942 человека, состояние еще 72 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 16 341 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯпонияТокиоВ мире
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