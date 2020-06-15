В Токио за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса

ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио второй день подряд превышает 45, за прошедшие сутки вирус подтвержден у 48 человек, а днем ранее – у 47.

Это самый высокий показатель для японской столицы с 5 мая.

По данным телеканала NHK, который собирает и суммирует данные местных муниципалитетов, в 23 случаях вирус был выявлен у работников или посетителей ночных развлекательных заведений в токийском районе Синдзюку.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии, по данным на 23.00 понедельника (17.00 мск), составило 18 313 человек. Всего скончались 942 человека, состояние еще 72 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 16 341 человек.