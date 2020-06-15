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Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
2020-06-15T21:10
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Мне интересно почему сотрудник "ДПС" Не был в бронежилете что у наших правоохранительных органов нет бронежилетов ? ? ?
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стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

18:53 15.06.2020 (обновлено: 21:10 15.06.2020)
229988
© АГН "Москва"Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
© АГН "Москва"
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый скончался.
Как рассказала агентству представитель столичного главка СК Юлия Иванова, мужчина находится в больнице.
Ранее сегодня полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте. В этот момент по ним начал стрелять прохожий из травматического оружия. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы обезвредить его.
Мужчина получил ранения, также в тяжелом состоянии находится один из полицейских. Источник РИА Новости ранее рассказывал, что стрелком оказался 25-летний уроженец Назрани.
Возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Вчера, 17:06
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
801110912460
Обсудить 36
Стрельба на Ленинском проспектеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ратмирушка, живи!
15 июня, 19:06
Уолтер Уайт
15011674
Мне интересно почему сотрудник "ДПС" Не был в бронежилете что у наших правоохранительных органов нет бронежилетов ? ? ?
15 июня, 21:17
Vladimir Chawla
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