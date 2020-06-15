Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Ранее сегодня полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте. В этот момент по ним начал стрелять прохожий из травматического оружия. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы обезвредить его.