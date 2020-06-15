Врач рассказал об удивившей его особенности больных COVID-19

"Когда мы открывались, мы боялись, что у нас будут проблемой курящие люди в инфекционном отделении, будут рваться наружу — дайте нам курить. Не рвутся они никуда, не было у нас, к нашему изумлению, такой проблемы. Для меня как для пульмонолога было большим удивлением, что не стало для нас это проблемой", — отметил он.