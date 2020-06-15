https://ria.ru/20200615/1572966177.html
Врач рассказал об удивившей его особенности больных COVID-19
2020-06-15T18:50
2020-06-15T23:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
общество
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Evgeniy Domichev
бросайте курить. занимайтесь физкультурой.
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россия
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коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Многие курильщики после заражения коронавирусом
отказались от вредной привычки, рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва
" пульмонолог Александр Пальман
.
За полтора месяца работы с больными COVID-19 врач заметил, что те не выходили покурить. Изначально Пальман ожидал, что с этим во время карантина будут сложности.
"Когда мы открывались, мы боялись, что у нас будут проблемой курящие люди в инфекционном отделении, будут рваться наружу — дайте нам курить. Не рвутся они никуда, не было у нас, к нашему изумлению, такой проблемы. Для меня как для пульмонолога было большим удивлением, что не стало для нас это проблемой", — отметил он.
Специалист подчеркнул, что отказаться от курения полезно всегда.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 7,8 миллиона человек, свыше 431 тысячи умерли. В России выявили 537 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка семи тысяч человек умерли, более 284 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.