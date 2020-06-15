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Рязанская область
Рязанская область
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Губернатор: все нуждающиеся семьи в Рязанской области получают помощь
2020-06-15T19:14
рязанская область
николай любимов
владимир путин
рязанская область
общество
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николай любимов, владимир путин, рязанская область, общество

Губернатор: все нуждающиеся семьи в Рязанской области получают помощь

18:50 15.06.2020 (обновлено: 19:14 15.06.2020)
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© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Все нуждающиеся семьи в Рязанской области получают поддержку от федеральных и региональных властей, заявил в понедельник губернатор региона Николай Любимов на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент РФ Владимир Путин.
На совещании обсуждались вопросы, касающиеся мер поддержки семьей с детьми, безработных и самозанятых граждан, поддержки занятости в целом, оказания помощи малому и среднему бизнесу. В рамках совещания была организована видеосвязь с семьей Кузьминых из Рязанской области, в которой воспитываются двое детей. Супруги поблагодарили главу государства за принятие пакета дополнительных социальных решений. По их словам, положенные выплаты на детей были оформлены легко, а средства пришли своевременно.
Любимов проинформировал президента о работе, которая ведется в целом по региону по поддержке семей с детьми.
"Все без исключения нуждающиеся семьи были охвачены поддержкой, федеральной прежде всего. Но мы добавили, конечно, и региональные меры поддержки", – отметил он.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
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В числе мер - продление сроков реализации средств регионального материнского капитала до 1 октября для тех семей, у которых срок использования истекал 1 июля, а также предоставление региональных выплат гражданам, которые потеряли работу в период с 1 января. Они предоставляются в размере 2 тысяч рублей на взрослого и 2 тысяч рублей на ребенка. Кроме того, во время пандемии единовременная адресная материальная помощь предоставлялась жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Еще одна дополнительная мера поддержки была принята в отношении питания школьников. Во время дистанционного обучения около 40 тысяч детей из социально незащищенных категорий семей были обеспечены продуктовыми наборами.
"Конечно, будем продолжать эту поддержку, спасибо большое за принятые оперативные на федеральном уровне меры", – заявил губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовВладимир ПутинРязанская областьОбщество
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