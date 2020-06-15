Губернатор: все нуждающиеся семьи в Рязанской области получают помощь

РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Все нуждающиеся семьи в Все нуждающиеся семьи в Рязанской области получают поддержку от федеральных и региональных властей, заявил в понедельник губернатор региона Николай Любимов на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент РФ Владимир Путин

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся мер поддержки семьей с детьми, безработных и самозанятых граждан, поддержки занятости в целом, оказания помощи малому и среднему бизнесу. В рамках совещания была организована видеосвязь с семьей Кузьминых из Рязанской области, в которой воспитываются двое детей. Супруги поблагодарили главу государства за принятие пакета дополнительных социальных решений. По их словам, положенные выплаты на детей были оформлены легко, а средства пришли своевременно.

Любимов проинформировал президента о работе, которая ведется в целом по региону по поддержке семей с детьми.

"Все без исключения нуждающиеся семьи были охвачены поддержкой, федеральной прежде всего. Но мы добавили, конечно, и региональные меры поддержки", – отметил он.

В числе мер - продление сроков реализации средств регионального материнского капитала до 1 октября для тех семей, у которых срок использования истекал 1 июля, а также предоставление региональных выплат гражданам, которые потеряли работу в период с 1 января. Они предоставляются в размере 2 тысяч рублей на взрослого и 2 тысяч рублей на ребенка. Кроме того, во время пандемии единовременная адресная материальная помощь предоставлялась жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Еще одна дополнительная мера поддержки была принята в отношении питания школьников. Во время дистанционного обучения около 40 тысяч детей из социально незащищенных категорий семей были обеспечены продуктовыми наборами.