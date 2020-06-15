В Петербурге провели более миллиона тестов на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Более 1 миллиона исследований на Более 1 миллиона исследований на COVID-19 провели в Петербурге с начала пандемии, производительность 36 действующих лабораторий - до 25 тысяч тестов в сутки, сообщил губернатор Александр Беглов

"За прошедшее с начала эпидемии время было проведено более 1 миллиона исследований (на COVID-19 – ред.)", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

Как напомнил губернатор, на 1 марта в городе действовала единственная лаборатория, которая обрабатывала около 100 тестов в сутки. Сейчас, по его словам, этими исследованиями занимаются 36 лабораторий, чья производительность достигает 25 тысяч тестов ежесуточно. Он пообещал, что период ожидания результатов тестирования на коронавирус будет постепенно сокращаться.

Беглов добавил также, что, несмотря на уменьшение количества новых случаев COVID-19, "вирус никуда не делся", и городская система здравоохранения по-прежнему перегружена.

"Режим повышенной готовности пока сохраняется,… больницы пока продолжают работать с перегрузкой", - отметил он.

Согласно данным городского оперштаба, в Петербурге на понедельник подтверждено 20 813 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 252 случая. Выздоровели 9739 человек, скончались – 635.