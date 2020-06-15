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В Петербурге провели более миллиона тестов на коронавирус
2020-06-15T18:42
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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В Петербурге провели более миллиона тестов на коронавирус

18:42 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Более 1 миллиона исследований на COVID-19 провели в Петербурге с начала пандемии, производительность 36 действующих лабораторий - до 25 тысяч тестов в сутки, сообщил губернатор Александр Беглов.
"За прошедшее с начала эпидемии время было проведено более 1 миллиона исследований (на COVID-19 – ред.)", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
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Как напомнил губернатор, на 1 марта в городе действовала единственная лаборатория, которая обрабатывала около 100 тестов в сутки. Сейчас, по его словам, этими исследованиями занимаются 36 лабораторий, чья производительность достигает 25 тысяч тестов ежесуточно. Он пообещал, что период ожидания результатов тестирования на коронавирус будет постепенно сокращаться.
Беглов добавил также, что, несмотря на уменьшение количества новых случаев COVID-19, "вирус никуда не делся", и городская система здравоохранения по-прежнему перегружена.
"Режим повышенной готовности пока сохраняется,… больницы пока продолжают работать с перегрузкой", - отметил он.
Согласно данным городского оперштаба, в Петербурге на понедельник подтверждено 20 813 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 252 случая. Выздоровели 9739 человек, скончались – 635.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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