https://ria.ru/20200615/1572965659.html
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
2020-06-15T18:40
2020-06-15T22:06
балтийское море
ввс сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572968617.html
Von Stirliz
Летим над морем – красота 7 километров высота 16 тонн – опасный груз А мы летим бомбить союз Но рявкнули зенитки – мотор заглох И начался переполох На гаризонте русский асс Его радар хватает нас Первая ракета попала в реле Приборы сразу на нуле Вторая ракета пошла в туалет Там был штурман – теперь его нет Третья ракета попала в компот И ранен в череп второй пилот Четвертая ракета срезала крыло Радиста к черту унесло Летим над морем - красота Всего два метра высота 16 опасный груз А мы летим кормить медуз
102
Арсений Новиков
Наши красавцы!!!
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балтийское море
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60
балтийское море, ввс сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире