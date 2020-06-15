Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572965659.html
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
2020-06-15T22:06
балтийское море
ввс сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155221/23/1552212341_139:400:3067:2047_1400x0_80_0_0_9dd4adb45f43ac0563b22a2daf40624f.jpg
https://ria.ru/20200615/1572968617.html
Летим над морем – красота 7 километров высота 16 тонн – опасный груз А мы летим бомбить союз Но рявкнули зенитки – мотор заглох И начался переполох На гаризонте русский асс Его радар хватает нас Первая ракета попала в реле Приборы сразу на нуле Вторая ракета пошла в туалет Там был штурман – теперь его нет Третья ракета попала в компот И ранен в череп второй пилот Четвертая ракета срезала крыло Радиста к черту унесло Летим над морем - красота Всего два метра высота 16 опасный груз А мы летим кормить медуз
102
Наши красавцы!!!
74
21
балтийское море
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572965659.html?chat_room_id=1572965659
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155221/23/1552212341_139:400:3067:2047_1400x0_80_0_0_9dd4adb45f43ac0563b22a2daf40624f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155221/23/1552212341_456:0:3185:2047_1400x0_80_0_0_84cc72d958820012a3857ab026c1c95d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155221/23/1552212341_1489:552:2984:2047_1400x0_80_0_0_1642f91b46543af936edbfaafcbd9021.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балтийское море, ввс сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире

Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков

18:40 15.06.2020 (обновлено: 22:06 15.06.2020)
48256
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-27. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 июн — РИА Новости. Дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США и иностранные самолеты-разведчики над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны.
Для перехвата в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Балтфлота.
"Нарушения государственной границы России допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавили в ведомстве.
Самолеты стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учений "Балтопс-2020".
Кадры перехвата группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря
Вчера, 19:50
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27
59230136934
Обсудить 21
Балтийское мореВВС СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Летим над морем – красота 7 километров высота 16 тонн – опасный груз А мы летим бомбить союз Но рявкнули зенитки – мотор заглох И начался переполох На гаризонте русский асс Его радар хватает нас Первая ракета попала в реле Приборы сразу на нуле Вторая ракета пошла в туалет Там был штурман – теперь его нет Третья ракета попала в компот И ранен в череп второй пилот Четвертая ракета срезала крыло Радиста к черту унесло Летим над морем - красота Всего два метра высота 16 опасный груз А мы летим кормить медуз
15 июня, 18:59
Von Stirliz
71260014
Наши красавцы!!!
15 июня, 18:51
Арсений Новиков
6430007
Рекомендуем
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Кадры перехвата группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27
Актриса Мария Шукшина
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Источник сообщил о смерти стрелявшего по полицейским в Москве
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Зампредседатель Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8 Наталья Кисель
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Алексей Навальный
Против Навального возбудили дело о клевете
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Банкомат
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния