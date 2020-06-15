Очевидцы рассказали о перестрелке на западе Москвы

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Злоумышленник, ранивший полицейских на западе Злоумышленник, ранивший полицейских на западе Москвы , сделал не менее пяти выстрелов, сообщил корреспонденту РИА Новости очевидец происшествия.

"В перестрелке с полицейскими было слышно пять-шесть выстрелов", - рассказал он.

Ранее в столичном главке МВД сообщили, что в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия открыл огонь, в результате чего двое полицейских получили ранения.

Раненые полицейские смогли задержать стрелка. Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение.

Один из очевидцев также рассказал, что сотрудники полиции остановили такси с нарушениями, после чего экипаж службы был обстрелян.

"Стрельба велась напрямую почти в упор", - добавил он.