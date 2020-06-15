https://ria.ru/20200615/1572965599.html
Очевидцы рассказали о перестрелке на западе Москвы
2020-06-15T18:39
2020-06-15T18:39
стрельба на ленинском проспекте
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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Кадры с места стрельбы на Ленинском проспекте столицы
Огонь открыт по сотрудникам ДПС при проверке документов у водителя, сообщается о двух раненых инспекторах. Нападавший ранен ответным огнем и задержан.
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2020-06-15T18:39
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стрельба на ленинском проспекте, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Злоумышленник, ранивший полицейских на западе Москвы
, сделал не менее пяти выстрелов, сообщил корреспонденту РИА Новости очевидец происшествия.
"В перестрелке с полицейскими было слышно пять-шесть выстрелов", - рассказал он.
Ранее в столичном главке МВД
сообщили, что в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия открыл огонь, в результате чего двое полицейских получили ранения.
Раненые полицейские смогли задержать стрелка. Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение.
Один из очевидцев также рассказал, что сотрудники полиции остановили такси с нарушениями, после чего экипаж службы был обстрелян.
"Стрельба велась напрямую почти в упор", - добавил он.
По его словам, сначала поочередно увезли полицейских, а после забрали стрелявшего.