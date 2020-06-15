Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве

Ранее сотрудники ДПС остановили на Ленинском проспекте такси из-за нарушения правил дорожного движения. После этого в них начал стрелять стрелок. По предварительной информации, огонь велся из травматического оружия.

Сперва источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый скончался от полученных ран, однако в Следственном комитете опровергли эту информацию. Также один из полицейских получил тяжелые ранения и госпитализирован в больницу.