https://ria.ru/20200615/1572965537.html
Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
2020-06-15T18:38
2020-06-15T21:07
стрельба на ленинском проспекте
москва
назрань
происшествия
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Лёлик Лёлик
Ну, кому спасибо говорить все знают? Людям на улицу уже страшно выходить. Если по правоохранителям стреляют без страха, то про простых смертных воще молчу.
152
Игорь Соколов
Многие выходцы с Северного Кавказа владеют холодным и травматическим оружием совершенно незаконно, но всегда имеют его при себе! Плохо, что сейчас в Москве МВД полностью доверилось только видеокамерам и совсем перестали хотя бы выборочно проверять автомобили... А там и наркота, и поддельные документы или езда без водительских прав, и незаконное и незарегистрированное оружие, и т.д. и т.д. Всё-таки проверки на дорогах тоже должны быть и полицейские должны иметь возможность "вживую" видеть водителя и его пассажиров!
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23
москва
назрань
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стрельба на ленинском проспекте, москва, назрань, происшествия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Это уроженец Назрани Ратмир Галаев, 1995 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сотрудники ДПС остановили на Ленинском проспекте такси из-за нарушения правил дорожного движения. После этого в них начал стрелять стрелок. По предварительной информации, огонь велся из травматического оружия.
Раненые полицейские открыли ответный огонь, чтобы обезвредить его. Злоумышленника удалось задержать.
Сперва источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый скончался от полученных ран, однако в Следственном комитете опровергли эту информацию. Также один из полицейских получил тяжелые ранения и госпитализирован в больницу.