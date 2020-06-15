Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

В службе подчеркнули, что этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере.

При этом у граждан, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.

"Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни", — добавили в ведомстве.

Россияне, работающие сдельно, получат дополнительное вознаграждение как за работу в праздничный день, если оно прописано в локальных нормативных актах. Также по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха. В этом случае работа непосредственно 1 июля оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В сообщении подчеркивается, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за пандемии коронавируса.