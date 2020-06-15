https://ria.ru/20200615/1572965389.html
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
2020-06-15T18:34
2020-06-15T19:31
голосование по поправкам в конституцию
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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Kalita Неизвестный
Не один хозяин не заплатит за этот выходной.
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radaev88
Я уже кормлю себя лапшой снятой со своих ушей,скоро пробовать начну
63
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россия
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
В Роструде
РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
В службе подчеркнули, что этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере.
При этом у граждан, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.
"Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни", — добавили в ведомстве.
Россияне, работающие сдельно, получат дополнительное вознаграждение как за работу в праздничный день, если оно прописано в локальных нормативных актах. Также по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха. В этом случае работа непосредственно 1 июля оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
В сообщении подчеркивается, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за пандемии коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн.