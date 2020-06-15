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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572965389.html
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
2020-06-15T19:31
голосование по поправкам в конституцию
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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Не один хозяин не заплатит за этот выходной.
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

18:34 15.06.2020 (обновлено: 19:31 15.06.2020)
90294
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
В службе подчеркнули, что этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере.
Конституция Российской Федерации
14 июня, 14:27Голосование по поправкам в Конституцию
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При этом у граждан, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.
"Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни", — добавили в ведомстве.
Россияне, работающие сдельно, получат дополнительное вознаграждение как за работу в праздничный день, если оно прописано в локальных нормативных актах. Также по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха. В этом случае работа непосредственно 1 июля оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
В сообщении подчеркивается, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается.
Прохожая около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за пандемии коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
Популярные комментарии
Не один хозяин не заплатит за этот выходной.
15 июня, 18:53
Kalita Неизвестный
6340202
Я уже кормлю себя лапшой снятой со своих ушей,скоро пробовать начну
15 июня, 19:35
radaev88
47130102
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