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Минобороны провело последнюю репетицию парада Победы в Алабино
2020-06-15T18:30
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Минобороны провело последнюю репетицию парада Победы в Алабино

18:30 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино"
Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобороны провело последнюю в подмосковном Алабино репетицию парада Победы, запланированного на 24 июня на Красной площади, сообщили в понедельник в военном ведомстве.
"В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась заключительная тренировка пеших расчетов и парадного строя авиации, принимающих участие в военном параде, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тренировке воздушной части парада приняли участие 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил. Взлет осуществлялся с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.
"К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформирована из более 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", а также военнослужащие других силовых ведомств", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.
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Уточняется, что участникам парада Победы предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада Победы состоится 20 июня. Для этого 232 боевые машины, которой примут участие в военном параде впервые, были передислоцированы в Северо-Западный округ Москвы на улицу Нижние Мневники, где подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники.
К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Все тренировки военного парада проводились в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.
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ЮнармияАлабиноПарад ПобедыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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