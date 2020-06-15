Минобороны провело последнюю репетицию парада Победы в Алабино

Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобороны провело последнюю в подмосковном Алабино репетицию парада Победы , запланированного на 24 июня на Красной площади, сообщили в понедельник в военном ведомстве.

"В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась заключительная тренировка пеших расчетов и парадного строя авиации, принимающих участие в военном параде, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тренировке воздушной части парада приняли участие 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил. Взлет осуществлялся с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

"К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформирована из более 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения " Юнармия ", а также военнослужащие других силовых ведомств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участникам парада Победы предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада Победы состоится 20 июня. Для этого 232 боевые машины, которой примут участие в военном параде впервые, были передислоцированы в Северо-Западный округ Москвы на улицу Нижние Мневники, где подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники.