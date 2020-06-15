Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572965070.html
В Госдуму внесли законопроект о стимулировании инвестиций в стартапы
2020-06-15T18:29
россия
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1400x0_80_0_0_287b6c778224419d20f76e88b689070c.jpg
https://ria.ru/20200611/1572781273.html
https://ria.ru/20200529/1572189118.html
https://ria.ru/20200430/1570802793.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572965070.html?chat_room_id=1572965070
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1400x0_80_0_0_287b6c778224419d20f76e88b689070c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_644ba7ab2f5897e8f9995867dfc3eeb2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_521:0:2569:2048_1400x0_80_0_0_f0b1026a861d00cd91c428957d0e0d5e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли законопроект о стимулировании инвестиций в стартапы

18:29 15.06.2020
175
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе (стартапы), следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Целью законопроекта является стимулирование роста инвестиций в малый и средний бизнес, прежде всего, в высокотехнологичные проекты, которые требуют значительной поддержки на самых ранних стадиях развития, путем создания правового механизма, обеспечивающего баланс интересов инвестора и реципиента", - поясняют его авторы. Такие инвестиции всегда высокорискованны, поскольку отсутствует определенность в отношении успешности проекта, напоминают они.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
11 июня, 04:07Распространение нового коронавируса
Российский стартап создал алгоритм, выявляющий коронавирус у пациента
Законопроект предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который предусматривает право заимодавца вместо возврата денег и процентов по нему потребовать от хозобщества-заемщика "размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа)". При этом, согласно документу, такие договоры смогут заключаться только с непубличными хозобществами, а кредитные и страховые организации не будут вправе их заключать.
Конвертируемый заем позволяет привлечь финансирование в проект на его начальном этапе с условием, что к определенному сроку или при ряде условий компания-заемщик вернет деньги с процентами или передаст инвестору долю в капитале, при этом для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц, также указывают авторы.
Вид на Москва-сити
29 мая, 16:49Распространение нового коронавируса
Москва вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов
Законопроект позволит создать эффективный и прозрачный механизм для осуществления венчурных инвестиций, что будет стимулировать вложения в высокотехнологичные проекты в РФ, также считают его авторы. "Создание прозрачного механизма инвестиций в компании с использованием договора конвертируемого займа является насущной задачей, решение которой будет стимулировать рост частных инвестиций в бизнес-проекты, которые находятся на стадии запуска и роста", - отмечают они.
"Эта задача может быть решена путем внесения изменений в законодательство, которые обеспечат баланс интересов инвесторов и реципиентов и участников венчурных проектов, уравновесив их риски. При этом предлагаемый законопроектом механизм не исключает использования иных разновидностей конвертируемого займа, которые уже существуют на практике", - указывают разработчики.
Курьер службы доставки Яндекс. Еда в защитной маске на одной из улиц Москвы
30 апреля, 13:16
В Московском акселераторе рассказали как стартапам пережить пандемию
610000
Обсудить 0
РоссияГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС вернула самозанятым 1,3 миллиарда рублей налогов за 2019 год
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты
Банковские карты
Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт "страшилкой"
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость контролировать реализацию мер поддержки
Военнослужащий на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
Трансляция парада Победы на Красной площади начнется в 10:00
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80%
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа
Врач в запотевших защитных очках
ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
Засуха
Ученые предупредили о засухе в конце июня в Астраханской области
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о переговорах по проведению саммита по Сирии
Стихийная свалка
Экологи предлагают в десять раз повысить штрафы за стихийные свалки
Здание министерства финансов РФ
Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам
Михаил Шеремет
В Госдуме исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной
Кабул, Афганистан
"Врачи без границ" объявили о прекращении работы в больнице в Кабуле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
Лента новостейМолния