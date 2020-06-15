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В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Болсонару
2020-06-15T18:26
коронавирус covid-19
россия
жаир болсонару
брикс
владимир путин
бразилия
в мире
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коронавирус covid-19, россия, жаир болсонару, брикс, владимир путин, бразилия, в мире

В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Болсонару

18:23 15.06.2020 (обновлено: 18:26 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Жаиром Болсонару ситуацию с коронавирусом, энергетику, сельское хозяйство, космос и взаимодействие в БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с распространением этой инфекции и ее последствиями. Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего стратегического партнерства, включая дальнейшее развитие сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос", - говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС с учетом российского председательства в этом объединении в текущем году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияЖаир БолсонаруБРИКСВладимир ПутинБразилияВ мире
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