https://ria.ru/20200615/1572964590.html
В Воронежской области более двух тысяч человек вылечились от коронавируса
2020-06-15T18:20
2020-06-15T18:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости.
Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Воронежской области
, превысило 2 тысячи, сообщает правительство региона.
На утро 15 июня в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 4660 человек. Скончались 22 пациента, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1986.
"Воронежская область, 18:00, понедельник, 15 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 2 016", - говорится в сообщении.
Данные по новым случаям и летальным случаям на вечер понедельника не изменились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.