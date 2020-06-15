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"Врачи без границ" объявили о прекращении работы в больнице в Кабуле
2020-06-15T18:18
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"Врачи без границ" объявили о прекращении работы в больнице в Кабуле

18:18 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кабул, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) объявила о решении прекратить работу в больнице Дашт-э-Барчи в Кабуле после произошедшей в мае атаки на родильное отделение.
"Врачи без границ" вынуждены объявить о прекращении своей деятельности в больнице района Даште-Барчи в столице Афганистана Кабуле. Это решение принято после жестокого нападения на родильное отделение 12 мая, когда целенаправленно были убиты 16 матерей. В ходе атаки погибли акушерка "Врачей без границ", двое детей 7 и 8 лет, а также шесть человек, находившихся там в это время" , - говорится в пресс-релизе, полученном РИА новости.
"Это решение было принято с пониманием того, что хотя нет никакой информации о нападавших или мотивах убийства, матери, младенцы и медицинский персонал были целенаправленно выбраны объектами нападения и подобные атаки могут повториться в будущем", - отметили в организации.
Ранее в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. В результате нападения на больницу погибли 24 человека, как минимум 20 были ранены.
Также произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар.
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Врачи без границНангархарАфганистанКабул (город)В мире
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