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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по Конституции
2020-06-15T18:13
голосование по поправкам в конституцию
россия
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цик лнр
луганская народная республика
конституция рф
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россия, ситуация в днр и лнр, цик лнр, луганская народная республика, конституция рф, в мире

Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по Конституции

18:13 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики с паспортами Российской Федерации смогут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
"Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие на день проведения голосования возраста 18 лет, могут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении на официальном сайте Центральной избирательной комиссии ЛНР.
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Сообщается, что участие в голосовании является "свободным и добровольным". Уточняется, что жители ЛНР, имеющие гражданство РФ, могут проголосовать на одном из 12 участков на территории Ростовской области.
"Голосование будет проводиться с 25 июня по 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации с 8.00 до 20.00 по местному времени в помещениях соответствующей участковой избирательной комиссии… Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также заявление, поданное лично на избирательном участке", - говорится в сообщении ЦИК ЛНР.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.
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