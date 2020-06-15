Источник сообщил о смерти стрелявшего по полицейским в Москве

Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу на западе Мужчина, открывший стрельбу на западе Москвы по полицейским, скончался в больнице от полученных ран, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Он (стрелок) скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно, из травматического оружия начал стрелять прохожий.

Чтобы его обезвредить раненым полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия. Мужчину ранили и задержали.

Место происшествия оцепили, туда выехал глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.