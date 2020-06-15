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Источник сообщил о смерти стрелявшего по полицейским в Москве
2020-06-15T18:35
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба на ленинском проспекте
москва
происшествия
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В штатах и госпитализировать было бы некого. Решетили бы пока не убедились, что стрелок отдал концы
46
Что-то быстро скончался, наверное помогли.
40
9
москва
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60
следственный комитет россии (ск рф), стрельба на ленинском проспекте, москва, происшествия

Источник сообщил о смерти стрелявшего по полицейским в Москве

18:11 15.06.2020 (обновлено: 18:35 15.06.2020)
30817
© РИА НовостиМесто вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
© РИА Новости
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу на западе Москвы по полицейским, скончался в больнице от полученных ран, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он (стрелок) скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно, из травматического оружия начал стрелять прохожий.
Чтобы его обезвредить раненым полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия. Мужчину ранили и задержали.
Место происшествия оцепили, туда выехал глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.
Уголовное дело открыли по статье о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Вчера, 17:06
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
15668131111
Обсудить 9
Следственный комитет России (СК РФ)Стрельба на Ленинском проспектеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
В штатах и госпитализировать было бы некого. Решетили бы пока не убедились, что стрелок отдал концы
15 июня, 18:22
RSRick Sanchez
4301101
Что-то быстро скончался, наверное помогли.
15 июня, 18:16
Dmitry Ivanov
7213126
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