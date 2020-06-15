Прокурор Москвы поставил на контроль дело о стрельбе на западе столицы

Опубликовано видео с места перестрелки в Москве

Опубликовано видео с места перестрелки в Москве

"Прокурор города Москвы Денис Попов поставил на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.