Прокурор Москвы поставил на контроль дело о стрельбе на западе столицы

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов поставил на особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту происшествия со стрельбой на западе столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно, из травматического оружия начал стрелять прохожий. Чтобы его обезвредить, раненым полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия. Мужчину ранили и задержали. Место происшествия оцепили, туда выехал глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.
Вчера, 17:06Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
"Прокурор города Москвы Денис Попов поставил на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.
Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов.