Власти Бостона могут демонтировать памятник Аврааму Линкольну

"Предполагается, что он (монумент – ред.) представляет свободу, но вместо этого представляет нас все еще под кем-то еще. Я всегда спрашивал себя: "Если он свободен, почему он все еще на коленях?". Ни один ребенок не должен больше задавать себе этот вопрос. Если вы чувствуете то же самое, подпишите петицию!" - говорится в тексте петиции.