Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572964036.html
Власти Бостона могут демонтировать памятник Аврааму Линкольну
2020-06-15T18:09
авраам линкольн
бостон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155297/93/1552979310_0:61:3425:1988_1400x0_80_0_0_7aac9ef33ce001a00c959eb5c79476ae.jpg
https://ria.ru/20200610/1572727982.html
https://ria.ru/20200607/1572599693.html
https://ria.ru/20200614/1572915072.html
5
бостон
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572964036.html?chat_room_id=1572964036
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155297/93/1552979310_0:61:3425:1988_1400x0_80_0_0_7aac9ef33ce001a00c959eb5c79476ae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155297/93/1552979310_348:0:3079:2048_1400x0_80_0_0_6afd99b0b331ee0284389d545c1a4404.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155297/93/1552979310_689:0:2737:2048_1400x0_80_0_0_76a1b7727b00a36d73465600c05089e9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авраам линкольн, бостон, сша, в мире

Власти Бостона могут демонтировать памятник Аврааму Линкольну

18:09 15.06.2020
616
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Бостон
Города мира. Бостон
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Власти американского Бостона рассматривают возможность убрать памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором в стране было отменено рабство, сообщает местный новостной портал Boston.com со ссылкой на офис мэра Марти Уолша.
Как сообщает издание, мэр Бостона "поддерживает" призывы убрать мемориал Авраама Линкольна, который находится в парке в центре города, на фоне набирающей популярность петиции о его сносе. Речь идет о Мемориале эмансипации, который изображает стоящего Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, который стоит возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях.
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
10 июня, 10:19
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Петицию, созданную темнокожим жителем города Тори Баллоком, подписало уже более 8 тысяч человек.
"Предполагается, что он (монумент – ред.) представляет свободу, но вместо этого представляет нас все еще под кем-то еще. Я всегда спрашивал себя: "Если он свободен, почему он все еще на коленях?". Ни один ребенок не должен больше задавать себе этот вопрос. Если вы чувствуете то же самое, подпишите петицию!" - говорится в тексте петиции.
Офис мэра города также сообщил, что помимо сноса статуи власти также рассматривают вариант ее частичного видоизменения, чтобы она символизировала равенство.
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
7 июня, 20:35
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхэму
Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Авраам Линкольн является 16-м президентом США, при котором и благодаря которому в стране отменили рабство. Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году, что было подкреплено Прокламацией об освобождении рабов 1863 года. Он также подписал 13-ю поправку к конституции США, вступившую в силу двумя годами позже и запретившей рабство и подневольную работу.
Статуя Джефферсона Дэвиса в Кентукки
14 июня, 17:50
В США при сносе статуи главы Конфедерации нашли бурбон 1936 года
7250019
Обсудить 5
Авраам ЛинкольнБостонСШАВ мире
Рекомендуем
Наталия Орейро
Российские власти рассматривают просьбу Орейро о получении гражданства
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Источник сообщил о смерти стрелявшего по полицейским в Москве
Алексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы
Прокуратура Москвы признала возбуждение дела против Навального законным
Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде
В Портленде неизвестные снесли памятник Томасу Джефферсону
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал заявление Помпео о приговоре Уилану
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму оценили идею Украины создать платформу по статусу полуострова
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Болсонару
Памятник Христофору Колумбу в Барселоне
Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Ветеран-разведчик прокомментировал дело ученого Митько о госизмене
Украинские военные в Донецкой области
На Украине назвали способ "противостоять" России
Многоцелевые истребители Су-27
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врач рассказал об удивившей его особенности больных COVID-19
Крапива
Ученые выяснили, почему "жжется" крапива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
Лента новостейМолния