Прокуратура Москвы признала возбуждение дела против Навального законным

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы признала законным возбуждение в отношении Алексея Навального уголовного дела о клевете, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В прокуратуре Москвы в порядке надзора изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела ГСУ СК РФ по Москве находятся на контроле в прокуратуре столицы, добавили в ведомстве.

Ранее столичный главк СК сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета). По мнению следствия, он нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ.

"Второго июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана... Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", - отмечает главк.

Реального заключения указанная часть статьи 128.1 не предполагает: только штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.