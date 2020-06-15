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Прокуратура Москвы признала возбуждение дела против Навального законным
2020-06-15T18:16
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
москва
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, москва, происшествия

Прокуратура Москвы признала возбуждение дела против Навального законным

18:08 15.06.2020 (обновлено: 18:16 15.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы
Алексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы признала законным возбуждение в отношении Алексея Навального уголовного дела о клевете, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В прокуратуре Москвы в порядке надзора изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)", - говорится в сообщении.
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
10 июня, 20:12
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
Ход и результаты расследования уголовного дела ГСУ СК РФ по Москве находятся на контроле в прокуратуре столицы, добавили в ведомстве.
Ранее столичный главк СК сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета). По мнению следствия, он нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ.
"Второго июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана... Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", - отмечает главк.
Реального заключения указанная часть статьи 128.1 не предполагает: только штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения он категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
9 июня, 19:38Голосование по поправкам в Конституцию
Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального
97201319
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Следственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйМоскваПроисшествия
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