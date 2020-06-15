В Черногории двух священников задержали на 72 часа за собрание верующих

БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Черногории постановила задержать на 72 часа двух священников Сербской православной церкви (СПЦ), им вменяется нарушение ограничений в связи с COVID-19 на прошедших в ночь на понедельник массовых собраниях верующих, сообщила митрополия Черногорско-Приморская СПЦ.

В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 в ночь на понедельник прошли массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Мирную протестную акцию в Подгорице возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который указал, что шествия и крестные ходы продолжатся до отмены или исправления закона, угрожающего интересам церкви и православных верующих.

"Протоиерею Мирчете Шливанчанину, секретарю соборного храма Воскресения Христова в Подгорице, решением Основной прокуратуры назначена мера задержания на 72 часа по, как указано, обоснованным подозрениям в нарушении мер здравоохранения… Прокурор Елена Протич, как и в случае второго священника, отца Желько Чалича из Даниловграда, обосновала задержание возможным повторением преступления", - сообщила митрополия.

В понедельник в ожидании решения надзорного органа граждане собрались у здания прокуратуры в Подгорице и блокировали полицейские автомобили, в которых находились задержанные духовные лица. Протоиереи попросили граждан не мешать правоохранительным органам. Защита задержанных заявила, что обжалует решения.

Полиция Черногории в минувший четверг завела уголовное дело на митрополита Амфилохия и саму митрополию Черногорско-Приморскую за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта. Утром в среду муниципальные службы под усиленной охраной полиции экскаваторами разрушили жилой корпус в женском монастыре в честь одного из самых почитаемых на Балканах православных подвижников - святого Василия Острожского под городом Ульцинь.

Митрополит Черногорско-Приморский в ответ призвал граждан не голосовать за нынешние власти Черногории на предстоящих в сентябре парламентских выборах, если они не перестанут оказывать давление на СПЦ.