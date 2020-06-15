В Крыму оценили идею Украины создать платформу по статусу полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что создавать какие-либо международные платформы для обсуждения статуса крымского полуострова бессмысленно, так как этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно.
Ранее сообщалось, что правительство Украины выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу "возвращения" Крыма. Об этом говорится в программе деятельности кабинета министров, проект которой направлен на утверждение Верховной рады.
"Все это бессмысленно. Обсуждать нечего. Крым – это часть Российской Федерации. Вопрос российского статуса полуострова закрыт окончательно и бесповоротно", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, киевским властям пора прекратить заниматься декларированием невыполнимых и безрассудных задач и вмешиваться в дела соседнего государства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".