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В Крыму оценили идею Украины создать платформу по статусу полуострова
2020-06-15T17:58
россия
юрий гемпель
верховная рада украины
республика крым
севастополь
украина
в мире
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россия, юрий гемпель, верховная рада украины, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Крыму оценили идею Украины создать платформу по статусу полуострова

17:58 15.06.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что создавать какие-либо международные платформы для обсуждения статуса крымского полуострова бессмысленно, так как этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно.
Ранее сообщалось, что правительство Украины выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу "возвращения" Крыма. Об этом говорится в программе деятельности кабинета министров, проект которой направлен на утверждение Верховной рады.
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"Все это бессмысленно. Обсуждать нечего. Крым – это часть Российской Федерации. Вопрос российского статуса полуострова закрыт окончательно и бесповоротно", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, киевским властям пора прекратить заниматься декларированием невыполнимых и безрассудных задач и вмешиваться в дела соседнего государства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияЮрий ГемпельВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
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